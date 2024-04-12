В Москве введут единый стандарт работы курьеров

Власти столицы разработали требования к транспортному средству и внешнему виду доставщиковВласти Москвы совместно с крупнейшими компаниями в сфере доставки подготовили и утвердили единый стандарт работы курьеров, сообщил «Ведомостям» вице-мэр, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.
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