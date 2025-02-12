Кевин Дюрэнт 8-м в истории НБА пересек отметку в 30 тысяч очков за карьеру

Форвард «Санз» стал восьмым игроком в истории НБА, который набрал 30 000 очков за карьеру. Достижение покорилось 36-летнему баскетболисту после точного штрафного в конце третьей четверти проигранного матча против «Мемфиса» (112:119).
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