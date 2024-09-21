Анонсирован скорый релиз российской научно-фантастической RPG “Сатурн” Отеч...

Анонсирован скорый релиз российской научно-фантастической RPG “Сатурн”Отечественная студия Ninsar Games представила свой кросс-платформенный ролевой проект “Сатурн”, релиз которого состоится уже в октябре этого года на ПК и смартфонах.
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