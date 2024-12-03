Ключевые позиции ВСУ окружены: новости СВО от 3 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1013-й день спецоперации России на Украине

Фото © РИА Новости / Станислав Красильников Российские войска продолжают активные действия на ключевых направлениях спецоперации, включая Запорожье, Херсон и Угледар, демонстрируя успехи на отдельных участках, но сталкиваясь с ожесточённым сопротивлением противника.
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