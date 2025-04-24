О’Салливан молниеносно обыграл Картера и вышел в 1/8 финала на Чемпионате мира

Великий игрок всех времен Ронни О’Салливан молнией обрушился на Картера и стремительно завершил их поединок уверенной победой, а Лука Бресель уступает Райану Дэю в конце первой сессии 1/16 финала Чемпионата мира, сообщает WST Ронни О’Салливан одержал блестящую победу над Картером (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции турнира Ронни О’Салливан триумфально вернулся после более чем трех месяцев отсутствия в турнирах.