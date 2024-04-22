ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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США одобрили деньги для Украины. Что дальше?

США одобрили деньги для Украины. Что дальше?

Политнавигатор То, о чем так долго говорили в политических гостиных от Вашингтона до Пекина свершилось: вечером с субботы на воскресенье по московскому времени благополучно завершилась главная политическая интрига Капитолийского холма последних восьми месяцев.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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10 час.
Владислав Владислав
Уверен, что наглоскунсы шагнули на несколько шагов ближе к банкротству. Перед тем как идти дальше, человечеству надо скинуть с ног кандалы конкурентной цивилизации.
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8 час.
Виталий Кирпиченко
Как бы там ни было, расслабляться нельзя, надо готовиться к худшему варианту!
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7 час.

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