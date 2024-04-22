Политнавигатор То, о чем так долго говорили в политических гостиных от Вашингтона до Пекина свершилось: вечером с субботы на воскресенье по московскому времени благополучно завершилась главная политическая интрига Капитолийского холма последних восьми месяцев.
США одобрили деньги для Украины. Что дальше?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
10 час.
Владислав Владислав
Уверен, что наглоскунсы шагнули на несколько шагов ближе к банкротству. Перед тем как идти дальше, человечеству надо скинуть с ног кандалы конкурентной цивилизации.
Ответить
8 час.
Виталий Кирпиченко
Как бы там ни было, расслабляться нельзя, надо готовиться к худшему варианту!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии