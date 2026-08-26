Котёнок с 29 пальцами попал в Книгу рекордов Гиннеса. Мейн-кун по кличке Эребус Аномалия родился с редкой генетической особенностью — полидактилией.
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Котёнок с 29 пальцами попал в Книгу рекордов Гиннеса. Мейн-кун по кличке Эребус Аномалия родился с редкой генетической особенностью — полидактилией.
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