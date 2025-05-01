В Минобороны сообщили о нанесении ударов по 8 бригадам ВСУ и одному полку

Они находились в районах населённых пунктов Миролюбовка, Зверево, Новая Полтавка, Яблоновка, Ульяновка и Красноармейск в ДНР Противник потерял свыше 445 военнослужащих, две бронемашины, в том числе производства США и два артиллерийских орудия.
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