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Орелtimes

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Орловские инвалиды могут через «Макс» оформить цифровое удостоверение

Орловские инвалиды могут через «Макс» оформить цифровое удостоверение

Орловцы с инвалидностью могут быстро оформить удостоверение в цифровом формате. Получить документ можно через мессенджер «Макс».

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