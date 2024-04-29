За сутки силы ПВО сбили 22 украинских дрона

За сутки российские силы ПВО сбили 22 украинских дрона, сообщает 29 апреля Минобороны в соцсетях. Сообщается также об уничтожении реактивного снаряда системы залпового огня «Ураган» и американской управляемой авиационной бомбы JDAM.
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