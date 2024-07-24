Великолепное видео от «Северян». Разматывание артой взвода пехоты противника, двигающегося плотным строем.
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Великолепное видео от «Северян». Разматывание артой взвода пехоты противника, двигающегося плотным строем.
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