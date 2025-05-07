К 80-летию Великой Победы: штурм Берлина в мае 1945 года

Берлинская наступательная операция Красной армии началась 16 апреля, а закончилась 2 мая 1945 года. В ставке Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина было принято решение брать Берлин силами трех фронтов.
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