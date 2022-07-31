Аргументы недели

98 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Тимошевский
    Ждем четверга. Думаю что эта престарелая кукла все же прорвется на Тайвань. Иначе амерам придется в очередной раз при...МИД Китая: визит ...
  • Валерий Ворожищев
    Тётя Ненси, перед поездкой на Тайвань нужно сделать ботакс, а то там испугаются...МИД Китая: визит ...
  • Бронетемкин Поносец
    .Новая Зеландия вв...

В Челябинской области количество заболевших ковидом за сутки перевалило за 200

В Челябинской области количество заболевших ковидом за сутки перевалило за 200

Количество заражений растет. Осень еще не наступила и коллективы наполовину пустуют, но заболеваемость ковидом, как и прогнозировали эпидемиологи, растет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх