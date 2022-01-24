Рост цен на алмазы станет основным драйвером для акций АЛРОСА в 2022 году"АЛРОСА" представила хорошие операционные показатели, соответствующие ожиданиям рынка - фактический результат компании оказался выше ее производственного прогноза на 2021 (32.
Рост цен на алмазы станет основным драйвером для акций АЛРОСА в 2022 году"АЛРОСА" представила хорошие операционные показатели, соответствующие ожиданиям рынка - фактический результат компании оказался выше ее производственного прогноза на 2021 (32.
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