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Царьград

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ТЮЗ впервые покажет спектакли в Петербурге с 9 по 12 сентября

ТЮЗ впервые покажет спектакли в Петербурге с 9 по 12 сентября

Астраханский ТЮЗ с 9 по 12 сентября представит в Санкт-Петербурге четыре спектакля, включая "Алису в стране чудес" и "Каштанку".

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