Автомойщик всю ночь кутил по чужой банковской карте в ночных заведениях Уссурийска

В Уссурийске направлено в суд уголовное дело о краже денежных средств с банковской карты. На скамью подсудимых сядет сотрудник местной автомойки, который отдохнул в ночном заведении города, расплачиваясь найденной на улице банковской картой, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.