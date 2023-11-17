Автомойщик всю ночь кутил по чужой банковской карте в ночных заведениях Уссурийска

В Уссурийске направлено в суд уголовное дело о краже денежных средств с банковской карты. На скамью подсудимых сядет сотрудник местной автомойки, который отдохнул в ночном заведении города, расплачиваясь найденной на улице банковской картой, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.
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