«Человек-паук: Новый день» собрал 2 миллиарда рублей в российском прокате по итогам уикенда 10-13 сентября 2026 года

Фильм «Человек-паук: Новый день» сохраняет неофициальное лидерство в российском прокате по итогам уикенда 10-13 сентября 2026 года.
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