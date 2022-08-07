США и Польша обсудили ход российской спецоперации на Украине

На фоне как-то притихшей в последнее время Европы, США и Польша являются самыми активными сторонниками Украины, где Вашингтон выступает в качестве "спонсора", а Варшава - логистического хаба, распределяющего всю поступающую для Киева военную помощь.
На фоне как-то притихшей в последнее время Европы, США и Польша являются самыми активными сторонниками Украины, где Вашингтон выступает в качестве "спонсора", а Варшава - логистического хаба, распределяющего всю поступающую для Киева военную помощь.
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