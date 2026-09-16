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Медведь растерзал женщину в деревне в Красноярском крае

Медведь растерзал женщину в деревне в Красноярском крае

Пенсионерка скончалась от полученных травм Следователи устанавливают обстоятельства гибели 66-летней женщины после нападения медведя, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

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