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Славянская доктрина

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Размышления о возможном китайском прозрении

Размышления о возможном китайском прозрении

Исторические напёрстки Размышления о возможном китайском прозрении Кто там говорил, что наш Димнатолич Медведев только в Интернете горазд Оловянные Острова топить да срамными словами «заклятых партнёров» полировать? И что пост в Совете Безопасности – синекура на минималках? Ан нет, тут горячие новости подъехали после визита Верховного в Поднебесную.

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