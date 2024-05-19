Исторические напёрстки Размышления о возможном китайском прозрении Кто там говорил, что наш Димнатолич Медведев только в Интернете горазд Оловянные Острова топить да срамными словами «заклятых партнёров» полировать? И что пост в Совете Безопасности – синекура на минималках? Ан нет, тут горячие новости подъехали после визита Верховного в Поднебесную.
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