Морской корпус «Фландрия». Германские моряки на сухопутных фронтах Первой мировой войны

Атака немецкой морской пехоты во Фландрии. Рисунок Георга Хэнеля (1916) (источник - Википедия)Перевод статьи «Unter dem «Löwen von Flandern», опубликованной в немецком журнале «Sciff Classic» N8-2023Также использованы материалы альманаха «SMS.
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