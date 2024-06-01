США увозят мощное оружие с Украины. Это большая потеря для армии

Пентагон решил вывезти с Украины американские ракеты M982 Excalibur, пишет Interia. Они оказались совершенно неэффективны против российской армии – та нейтрализует их с помощью систем РЭБ, подавляя сигнал GPS.
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