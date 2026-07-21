Дачникам напомнили об обязанности председателя СНТ отчитываться о финансах

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Член Общественной палаты России Евгений Машаров разъяснил, что председатель садоводческого некоммерческого товарищества обязан отчитываться перед общим собранием о финансовой деятельности и размещать протоколы собраний на информационных стендах и сайте.