Дачникам напомнили об обязанности председателя СНТ отчитываться о финансах

Член Общественной палаты России Евгений Машаров разъяснил, что председатель садоводческого некоммерческого товарищества обязан отчитываться перед общим собранием о финансовой деятельности и размещать протоколы собраний на информационных стендах и сайте.
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