Politico: Байден не поддержал план Макрона об отправке инструкторов на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе состоявшегося недавно телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом предложил отправить военных инструкторов стран Запада на территорию Украины, однако американский лидер отверг эту идею.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии