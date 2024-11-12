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В Чехии сравнили жизнь при социализме и сейчас

В Чехии сравнили жизнь при социализме и сейчас

Каждый шестой гражданин Чехии считает, что при социализме людям в стране жилось лучше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Центра по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук республики.

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