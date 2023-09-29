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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Российскую делегацию не допустили на Международный форум спорстменов

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в регистрации на форум в Лозанне заместителю председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Ладе Задонской, которая была единственным представителем от России, подавшим заявку на участие в мероприятии.

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