Российскую делегацию не допустили на Международный форум спорстменов

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в регистрации на форум в Лозанне заместителю председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Ладе Задонской, которая была единственным представителем от России, подавшим заявку на участие в мероприятии.
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