Сборная Калужской области завоевала восемь медалей, включая четыре золотых, в первый день чемпионата ЦФО по плаванию в подмосковной Рузе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MA Впервые препараты...
- ВЦ В комплектацию Се...
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым