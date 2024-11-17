Актер Андрей Ургант назвал бредом предложение отправить его сына в зону СВО

VALERII

Ванюшка...ну что? он пизд...ол классный!И,если по правде,то это не каждый может!НО! Вот поехать в зону СВО! Даже не на передовую!!,а просто снять какую-то нормальную вещь для тех ребят что там воюют ЗА НАС!- тут у него действительно кишка тонка! А ВДРУГ! там не окажется нормального туалета! и жопу придется подтирать (в сложившейся ситуации) -ПАЛЬЦЕМ! Его же " утонченная" психика этого не ВЫНЕСЕТ! А КАК ПОСЛЕ ЭТОГО ЖИТЬ???!!!😱🤪