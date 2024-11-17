Актер и телеведущий Андрей Ургант признался в беседе с изданием «Абзац», что впервые слышит о предложении отправить его сына Ивана в зону СВО.
Актер Андрей Ургант назвал бредом предложение отправить его сына в зону СВО
Комментарии
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VALERII
Ванюшка...ну что? он пизд...ол классный!И,если по правде,то это не каждый может!НО! Вот поехать в зону СВО! Даже не на передовую!!,а просто снять какую-то нормальную вещь для тех ребят что там воюют ЗА НАС!- тут у него действительно кишка тонка! А ВДРУГ! там не окажется нормального туалета! и жопу придется подтирать (в сложившейся ситуации) -ПАЛЬЦЕМ! Его же " утонченная" психика этого не ВЫНЕСЕТ! А КАК ПОСЛЕ ЭТОГО ЖИТЬ???!!!😱🤪
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14 час.
Пульхерия Djem
Андрэ,твоего ублюдка Запашный предложил ДАЖЕ не воевать,а заняться благотворительностью и журналистикой,и ты так обосрался. Защищать или хотя бы помогать РОДНОЙ стране -это не для разного типа ургантов,вот стричь бабло за смехуярчики-это их тема. Презираю тварей .
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13 час.
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