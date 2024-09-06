Уголовное дело в отношении водителя, устроившего ДТП на Троицком мосту в Петербурге, направлено в суд

В Санкт-Петербурге следователями СУ УМВД России по Петроградскому району завершено расследование уголовного дела о приведении в негодность путей сообщения, повлекшем по неосторожности причинение среднего вреда здоровью человека.
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