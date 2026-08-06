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Царьград

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Гальперин оценил перспективы русских прыгунов после ЧЕ в Париже

Гальперин оценил перспективы русских прыгунов после ЧЕ в Париже

Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин отметил прогресс и конкурентоспособность русских прыгунов в воду на ЧЕ в Париже, где они заняли третье место с двумя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой медалью.

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