Гальперин оценил перспективы русских прыгунов после ЧЕ в Париже

Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин отметил прогресс и конкурентоспособность русских прыгунов в воду на ЧЕ в Париже, где они заняли третье место с двумя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой медалью.
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