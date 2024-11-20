Медведев: Джо Байден, похоже, решил «красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что применение ракет НАТО против России можно рассматривать как нападение на РФ, что дает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам альянса.
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