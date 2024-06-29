В Омске два дня будет проходить Симфопарк: Публикуем полную программу. Под открытым небом на трех сценах пройдут 20 концертов разных жанров и стилей.
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В Омске два дня будет проходить Симфопарк: Публикуем полную программу. Под открытым небом на трех сценах пройдут 20 концертов разных жанров и стилей.