Ночью 25 ноября украинские беспилотники нанесли удар то территории Калужской области, после чего начался пожар на одном из предприятий, сообщает глава региона.
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Ночью 25 ноября украинские беспилотники нанесли удар то территории Калужской области, после чего начался пожар на одном из предприятий, сообщает глава региона.
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