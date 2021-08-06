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6 августа: первая медаль для России - бронза

6 августа: первая медаль для России - бронза

На Олимпиаде в Токио прошли полуфиналы по боксу у женщин в весовой категории до 75 кг. За Россию выступала Зенфира Магомедалиева.

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