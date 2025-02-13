Американский военный самолет потерпел крушение в заливе Сан-Диего

Global Look Press/Seung Il Ryu/ZUMAPRESS.com Военный самолет E/A-18 G Growler потерпел крушение в заливе Сан-Диего штата Калифорния недалеко от авиационной базы ВМС США, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на пожарных.
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