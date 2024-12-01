Россияне рассказали о пяти страхах на корпоративах

Эксперты страхового брокера Mainsgroup провели опрос, что больше пугает россиян на корпоративах. Большинство респондентов опасается нетрезвых коллег (36,4%) и нелепых конкурсов (40,5%), с результатами опроса ознакомились "Известия".
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