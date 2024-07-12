Лучше раздавить гадину не тогда, а сейчас, раз уж мы начали...

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Тексты     нашего    дорогого   Дмитрия  Анатольевича  Медведева  -  это  как бальзам  на  рану,  свет  в  окошке,    глоток  холодной  воды  в  жаркий   день,  и так  далее.

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