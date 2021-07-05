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В битве двух «золушек» вода пролилась на… мельницу Черчесова. Да и англичанам еще рано потирать руки. Евро-2020. Матчи 1/4 финала

В битве двух «золушек» вода пролилась на… мельницу Черчесова. Да и англичанам еще рано потирать руки. Евро-2020. Матчи 1/4 финала

Евро-2020. 1/4 финалаЧехия - Дания - 1:2 В матче двух «золушек» Евро-2020, которых мало кто ожидал увидеть в четвертьфинале, в тыкву превратилась карета сборной Чехии, которая не смогла после перерыва отыграть два пропущенных в первом тайме мяча.

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