В битве двух «золушек» вода пролилась на… мельницу Черчесова. Да и англичанам еще рано потирать руки. Евро-2020. Матчи 1/4 финала

Евро-2020. 1/4 финалаЧехия - Дания - 1:2 В матче двух «золушек» Евро-2020, которых мало кто ожидал увидеть в четвертьфинале, в тыкву превратилась карета сборной Чехии, которая не смогла после перерыва отыграть два пропущенных в первом тайме мяча.