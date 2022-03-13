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Тысячи жителей Приморья останутся без воды 15-16 марта

Тысячи жителей Приморья останутся без воды 15-16 марта

Уже во вторник, 15 марта, холодная вода пропадёт в Артёме по следующим адресам: Улица Фрунзе №111-127, №70-106; переулок Внутренний; переулок Шевченко; улица Дзержинского №26-59; Улица Владивостокская; улица Ключевая; улица Октябрьская №17-54; улица Дальневосточная; улица Первая Ключевая; Улица Куйбышева №20, №36, №37, №41, №42, №47, №49; улица Воровского; улица Вторая Ключевая; улица Озерная; Переулок Воровского; улица Первомайская; улица Заозерная; Второй переулок Воровского; улица Пушкина; улица Ивановская; Третий переулок Воровского; Улица Анисимова; улица Хасанская №8-14, №17-31; улица Горная; улица Партизанская; переулок Двинский; улица Садовая.

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