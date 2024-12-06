Открытое учебное занятие у Апанкевич Т.М.

03.12.2024 мастер производственного обучения учреждения образования Апанкевич Татьяна Михайловна провела открытое учебное занятие по учебному предмету ´Производственное обучение´ в учебной группе № 323 по теме: ´Освоение безопасных методов и приемов труда при выполнении соответствующих работ.
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