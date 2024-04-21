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Депутат Госдумы Шеремет сравнил США с финансовой пирамидой "МММ"

Депутат Госдумы Шеремет сравнил США с финансовой пирамидой "МММ"

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета ГД по безопасности Михаил Шеремет назвал США, после решения о конфискации суверенных финактивов России, международными аферистами наподобие финансовой пирамиды "МММ".

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Комментарии
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Eduard
Ума же хватает деньги в якобы богатую страну вкладывать! Себе значит не нужны,все богатые,всё прстроили?
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14 час.
Eduard
США несуд вообще,мало того их самих мигрантов судить надо!
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14 час.

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