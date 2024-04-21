Депутат Госдумы Шеремет сравнил США с финансовой пирамидой "МММ"

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета ГД по безопасности Михаил Шеремет назвал США, после решения о конфискации суверенных финактивов России, международными аферистами наподобие финансовой пирамиды "МММ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии