Минцифры подтвердило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян

Google ограничил создание новых аккаунтов для пользователей из России, подтвердили в Минцифры РФ. Отмечается, что подтверждение авторизации через СМС для ранее созданных аккаунтов пока работает, «но нет уверенности, что эта возможность сохранится».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)