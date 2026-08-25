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Шара Буллет проведет борцовскую схватку с Нейманом Грейси на RAF в Москве

Стал известен новый соперник Шары Буллета на турнире RAF в Москве 5 сентября. Шара будет бороться с бойцом ММА Нейманом Грейси.

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