Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

868 подписчиков

При освобождении Новомихайловки морпехи ТОФ захватили большое количество вооружения ВСУ западного производства

При освобождении Новомихайловки морпехи ТОФ захватили большое количество вооружения ВСУ западного производства

Украинские военные на протяжении многих лет рыли здесь траншеи и заливали опорные пункты из бетона. Жилые дома и социальные объекты были превращены в огневые точки, все подходы заминированы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх