Пес, ставший жертвой калужского автомобилиста-живодера, идет на поправку

Бигль, над которым жестоко издевался бывший хозяин, сейчас находится в приюте «100 хвостов». Проведать его приехал главный ветеринар Калужской областиБигль, над которым жестоко издевался бывший хозяин, сейчас находится в приюте «100 хвостов».
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