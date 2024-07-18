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Калужские новости

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Пес, ставший жертвой калужского автомобилиста-живодера, идет на поправку

Пес, ставший жертвой калужского автомобилиста-живодера, идет на поправку

Бигль, над которым жестоко издевался бывший хозяин, сейчас находится в приюте «100 хвостов». Проведать его приехал главный ветеринар Калужской областиБигль, над которым жестоко издевался бывший хозяин, сейчас находится в приюте «100 хвостов».

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