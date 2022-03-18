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В Петербурге снизилось число зараженных COVID-19

В Петербурге снизилось число зараженных COVID-19

В Петербурге снизилось число зараженных COVID-19, в городе выявили 1 тыс. 486 случаев заболевания. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

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