В Петербурге снизилось число зараженных COVID-19, в городе выявили 1 тыс. 486 случаев заболевания. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Популярные статьи
- Замглавы МИД Рябков: Конвои с американским вооружением на Украине могут стать «законными целями» для ВС РФ
- Прокурор потребовал реальный срок для устроившего массовое ДТП блогера Эдварда Била
- «Это национал-предательство»: Турчак потребовал уволить Дворковича из «Сколково» за критику спецоперации на Украине
Свежие комментарии