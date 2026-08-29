10 часов в пути провёл «Зенит», добираясь на матч в Воронеже

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале проинформировала, что из-за переноса вылета команда 10 часов добиралась до Воронежа, где в субботу, 29 августа, состоится матч с местным «Факелом» в 6-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.