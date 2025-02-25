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Блог частного инвестора

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BP откажется от плана по сокращению добычи нефти

BP откажется от плана по сокращению добычи нефти

BP Plc. готовится объявить о возможной продаже своего бизнеса по производству смазочных материалов под брендом Castrol и отказаться от планов по сокращению добычи нефти и газа, поскольку компания отходит от возобновляемой энергетики на фоне давления со стороны инвестора-активиста Elliott Investment Management.

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