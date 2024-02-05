Российский рынок начал неделю в миноре, продают Yandex

Российский рынок открыл торги в понедельник, 5 февраля, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии теряет 0,1% до 3223,05 пункта, индекс РТС опустился на 0,31% до 1113,86 пункта.
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