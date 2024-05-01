Новое дворянство. Как грабил Россию заместитель министра обороны

Когда рядом с тобой выпивает такой "медведь" на любую власть и общественность можно забить огромный болт.

И

Иринушка

Так не зря иванова разрабатывала ФСБ несколько лет. Так что торопиться не надо. А что песков давно обделался своими "друзьями" - просто факт. Гнать его в шею давно пора.