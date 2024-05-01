За несколько дней, прошедших с момента ареста заместителя министра обороны, в Сети опубликовали множество объектов недвижимости стоимостью в миллиарды рублей (а, может, и долларов), принадлежащих Тимуру Иванову.
Новое дворянство. Как грабил Россию заместитель министра обороны
Комментарии
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Владимир Петросов
Когда рядом с тобой выпивает такой "медведь" на любую власть и общественность можно забить огромный болт.
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8 час.
И
Иринушка
Так не зря иванова разрабатывала ФСБ несколько лет. Так что торопиться не надо. А что песков давно обделался своими "друзьями" - просто факт. Гнать его в шею давно пора.
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7 час.
Александр Денисов
Все чиновники воруют, берут взятки, но дело не стоит, все работает, а здесь, на сотни миллиардов рублей брошенного военного недостроя.
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6 час.
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